احتجاجاً على حضور الرئيس الإسرائيلي.. ابراهيم رئيسي يلغي مشاركته بقمة دبي للمناخ

شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلام إيرانية، عدم مشاركة الرئيس إبراهيم رئيسي، في قمة المناخ التي انطلقت اليوم الخميس، في دبي، احتجاجا على حضور الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتزوك.

وذكرت وسائل الإعلام، أن طهران لن توفد مبعوثا كممثل للرئيس الإيراني، وسوف تقتصر مشاركتها في المؤتمر على مستوى وزير الطاقة فقط.

وتستضيف دبي مؤتمر "COP28 "النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وتشارك في المؤتمر، وفود من من 200 دولة، ويستمر حتى 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويركز المؤتمر على تنفيذ اتفاقية باريس لتغير المناخ، وتحديد حلول عالمية للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، وتقديم مساهمات وطنية محددة وطموحة بحلول عام 2025 بحيث تسهم في حل مشكلة المناخ، بالإضافة لبحث تسريع الانتقال الأخضر.