احتجاجات واشتباكات عنيفة في فرنسا بسبب قيود كورونا

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام فرنسية، يوم السبت، باندلاع اشتباكات بين الشرطة ومحتجين فرنسيين يرفضون تلقي اللقاحات المضادة لكورونا، والقيود المفروضة للحد من انتشار الوباء.

وبحسب وسائل الاعلام فقد استخدمت قوات مكافحة الشغب الفرنسية الغاز المسيل للدموع اليوم، بعدما اندلعت اشتباكات أثناء احتجاجات وسط باريس على قيود مكافحة كورونا والتطعيم ضد المرض.

وأظهرت لقطات تلفزيونية قوات الشرطة أثناء محاولتها صد المتظاهرين قرب محطة سان لازار للقطارات في العاصمة، بعد أن دفع المتظاهرون دراجة نارية تقل عددا من أفراد الشرطة.

وفي احتجاج آخر دعا إليه سياسيون من اليمين المتطرف في غرب باريس، حمل متظاهرون يعارضون إجراءات مكافحة فيروس كورونا لافتات كتبوا عليها "أوقفوا الديكتاتورية".

وتوقع وسائل الاعلام أن تحدث احتجاجات في مدن أخرى مثل مرسيليا ومونبلييه ونانت وتولوز.

ومن المقرر أن يصوت النواب الفرنسيون في مطلع الأسبوع على مشروع قانون صاغته الحكومة يهدف إلى إصدار ترخيص صحي وفرض التطعيم على العاملين في قطاع الصحة.

وفي الإطار نفسه، بدأ عدد متزايد من الدول الأوروبية في تعزيز الإجراءات لمكافحة جائحة كوفيد-19، وسط تزايد الإصابات بفعل تفشي السلالة ”دلتا“، وذلك بالضغط على المواطنين لتلقي اللقاح والالتزام بالإرشادات.