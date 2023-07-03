احتجاجات واسعة في إسرائيل تغلق مطار تل أبيب

شفق نيوز / احتج آلاف الإسرائيليين، يوم الاثنين، ضد خطة إصلاح النظام القضائي التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما أدى إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

وعمد المحتجون إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى المطار وعرقلة الحركة داخله، في أحدث تظاهرة حاشدة ضد خطة إصلاح النظام القضائي التي اقترحتها حكومة نتنياهو.

وأدخل مسعى حكومة نتنياهو، لتمرير إصلاحات على النظام القضائي، إسرائيل في أزمة غير مسبوقة.

وقطع المتظاهرون الطريق العام خارج المبنى الرئيسي لمطار بن غوريون وتظاهروا داخل صالة الوصول.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، أن عناصرها اعتقلوا ما لا يقل عن أربعة أشخاص بسبب الاضطرابات العامة.

ويمضي نتنياهو وحلفاؤه، في تنفيذ خطط لتمرير تعديلات مثيرة للجدل في النظام القضائي الإسرائيلي بعد تفكك محاولات التوصل إلى حل وسط مع نواب المعارضة، حيث أثار الإصلاح المخطط له، توبيخا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفزعا من اليهود الأمريكيين فقط.