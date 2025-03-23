احتجاجات واسعة تجتاح إسرائيل وتهديدات بالإضراب العام

شفق نيوز/ خرجت حشود إلى شوارع إسرائيل، لليوم السادس على التوالي، يوم الأحد، احتجاجاً على سياسات الحكومة وللمطالبة بإعطاء الأولوية لقضية إطلاق سراح المحتجزين، وإنهاء الحرب في غزة، وإلغاء قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" وسحب الثقة من المستشارة القضائية للحكومة.

وشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في التظاهرات في القدس وتل أبيب على مدى أسبوع حتى الآن، إذ امتزجت المخاوف على الرهائن الإسرائيليين بعد استئناف القصف في غزة مع حالة الغضب من التحركات لإقالة رئيس الشاباك رونين بار.

وتطورت التظاهرات الأخيرة إلى صدامات بين الشرطة والمتظاهرين، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة متظاهرين في القدس بتهمة "الإخلال بالنظام العام ومحاولة اقتحام أسوار منطقة الاحتجاجات ومهاجمة جندي من حرس الحدود"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

من جهته، قال رئيس المعارضة، يائير لبيد، في تظاهرة بتل أبيب: "إذا لم تمتثل الحكومة لقرار المحكمة العليا بتجميد قرار إقالة رئيس (الشاباك)، سنعمل على إضراب عام يشل الاقتصاد، بالإضافة إلى التمرد في دفع الضرائب".

ودعا إلى النزول إلى الشوارع، قائلاً: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي تخيف نتنياهو وتجعله يتراجع".

واليوم الأحد، وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اقتراح بسحب الثقة من المدعية العامة جالي باهراف-ميارا، في أحدث خطوة تتخذها تجاه المسؤولين الذين تعتبرهم معادين للحكومة وفي تحد للمحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع لليوم السادس.

وتُعد التظاهرات هي الأضخم منذ بداية الحرب في غزة، إذ شارك فيها نحو 100 ألف شخص غالبيتهم في تل أبيب، فضلاً عن خروج نحو 10 آلاف في القدس و5 آلاف في حيفا ومثلهم في بئر السبع وعشرات التظاهرات في البلدات الممتدة من الشمال وحتى الجنوب.