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احتجاجات لبنان.. حرق إطارات وإغلاق طرقات في "اثنين الغضب"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-08T07:56:49+0000
احتجاجات لبنان.. حرق إطارات وإغلاق طرقات في "اثنين الغضب"

شفق نيوز/ أطلق المحتجون في لبنان على يوم الاثنين، تسمية "اثنين الغضب"، وقطعوا الطرقات بالإطارات المشتعلة منذ ساعات الصباح الأولى، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار.

ودعا العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، للنزول إلى الشارع، حيث يشهد لبنان في مختلف المناطق، احتجاجات واسعة على مدى الأيام السابقة.

وأطلق المتظاهرون"هاشتاغ" #لبنان-ينتفض، و#اثنين-الغضب، فضلا عن قيام آخرين بقرع أجراس الكنائس لدعوة الناس إلى الاحتجاج.

ويشهد لبنان منذ أكثر من سبعة أشهر، احتجاجات شعبية بعد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، وبلوغ سعر صرف الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة، وهو مستوى متدن للغاية وغير مسبوق.

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