احتجاجات في إيران إثر مقتل شاب بنيران الشرطة

شفق نيوز/ تجمع العشرات من أهالي مدينة بندر عباس مركز محافظة هرمزغان جنوب شرق إيران، يوم الثلاثاء، أمام مبنى المحافظة؛ احتجاجا على مقتل شاب بنيران قوات الشرطة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل، المتظاهرين وهم يرددون شعارات "لا نريد الشرطة القتلة"، فيما هتف آخرون بشعارات مناهضة للنظام.

وذكرت مواقع إخبارية إيرانية، أن قوات من الشرطة فتحت النار بشكل مباشر على شاب يدعى أمير محمد جتر سحر البالغ من العمر 20 عاماً عندما كان يستقل سيارته؛ ما أدى إلى مقتله على الفور.

فيما قالت وسائل إعلام مقربة من الحكومة إن "الشرطة فتحت النار على سيارة هذا الشاب للاشتباه في أنها كانت تحمل وقوداً مهرباً".

من جانبها، أفادت منظمة "حال وش" الحقوقية، بأن عدداً من المتظاهرين تمكنوا من دخول مبنى حاكم مدينة بندر عباس.