احتجاجات في إسرائيل تطالب بانتخابات فورية

شفق نيوز/ قطع آلاف من المحتجين الإسرائيليين طرقات سريعة وتقاطعات طرق في انحاء شتى من الأراضي الإسرائيلية، للمطالبة بإبرام صفقة إفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، وإجراء انتخابات تشريعية فورية.

وأفادت وسائل إعلامية بأن المحتجين استهدفوا مقار إقامة عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست المرتبطين بالتحالف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتتزامن هذه الاحتجاجات مع مضي 9 أشهر بالتمام على الهجوم على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية ذكرت في وقت سابق إن مواجهات وقعت بين الشرطة ومتظاهرين في تل أبيب، واستخدمت المياه العادمة لتفريقهم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن المتظاهرين قطعوا شوارع رئيسية في تل أبيب وأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عددا منهم، فيما تم تعزيز الإجراءات الأمنية خلال التظاهرات خوفا من حصول أعمال شعب.