احتجاجات في المطار ضد نتنياهو قبيل توجهه إلى نيويورك

شفق نيوز- الشرق الاوسط

نظم متظاهرون إسرائيليون، فجر يوم الخميس، احتجاجاً في مطار بن غوريون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبيل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورفع المحتجون أعلام إسرائيل ولافتات تطالب بإنهاء الحرب واستقالة نتنياهو، فيما ناشد أحدهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدة في إطلاق سراح الرهائن، بينما تعهد آخر بمواجهة نتنياهو لـ"إنهاء الحرب" و"إعادة الديمقراطية إلى إسرائيل".

وقال نتنياهو قبيل مغادرته، اليوم الخميس، إنه اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة استكمال أهداف الحرب في غزة، موضحاً: "أهداف الحرب التي أتفق مع ترامب عليها هي إعادة جميع الرهائن وهزيمة حماس وتوسيع دائرة السلام" وفق قوله.

وفي السياق، أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أن إدارة ترامب قدمت خطة سلام من 21 نقطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة إلى قادة دول عربية وإسلامية خلال اجتماع بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.

وأوضح ويتكوف، خلال مشاركته في قمة كونكورديا بنيويورك، أن الاجتماع مع القادة العرب والمسلمين كان "مثمراً للغاية"، معبّراً عن ثقته بتحقيق "اختراق في الأيام المقبلة"، دون الخوض في تفاصيل الخطة.

وأشار إلى أن "خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط وغزة" تعالج المخاوف الإسرائيلية ومخاوف جيران المنطقة على حد سواء، مؤكداً تفاؤله بإمكانية الإعلان عن تقدم ملموس قريباً.

من جانبهم، أكد قادة الدول العربية والإسلامية المشاركون في الاجتماع المشترك مع ترامب على ضرورة إنهاء الحرب في غزة باعتبارها "الخطوة الأولى نحو السلام".

وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، فإن ترامب وويتكوف قدما خلال اللقاء "مخططاً" لإنهاء الحرب وإدارة مرحلة ما بعد حماس، فيما شدد ترامب على أن استمرار الحرب يفاقم عزلة إسرائيل دولياً.