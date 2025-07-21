احتجاجات غاضبة ومواجهات عنيفة مع الشرطة في بريطانيا

شفق نيوز- لندن

خرج المئات من البريطانيين بتظاهرات غاضبة احتجاجاً على قضية الهجرة، في حين شهدت مدينة إبينج في إسيكس مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

وألقى المحتجون زجاجات وقنابل دخانية على سيارات الشرطة خلال مواجهات اندلعت أمام فندق يُشتبه في استخدامه لإيواء طالبي اللجوء، وفقاً لتقارير صحفية بريطانية.

من جانبه، أفادت صحيفة "إيفننغ ستاندرد"، بأن الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص حتى الآن من المهاجرين ومن المحتجين، بينهم مشتبه فيه بتهم تتعلق بإثارة الشغب والتحرش الجنسي بفتاة قاصر.

وأشارت إلى أن المحتجين أشعلوا مشاعل حمراء وزرقاء، ورفعوا لافتات تطالب بترحيل المجرمين الأجانب.

من جهتها، أكدت شرطة إسيكس أنها تعاملت مع الاضطرابات بحزم، محذرة من أن أي شخص يخفي وجهه بقناع قد يتم اعتقاله.

وبحسب التقارير، فقد أصيب 8 من رجال الشرطة خلال المواجهات التي بدأت كمظاهرة سلمية مساء الخميس أمام فندق "بيل" في إبينج، قبل أن تتحول إلى أعمال عنف.

يأتي ذلك في إطار سلسلة احتجاجات اندلعت بعد اتهام طالب لجوء بالاعتداء الجنسي على فتاة قاصر، وهي تهمة نفاها المتهم أثناء مثوله أمام المحكمة.

كما تأتي هذه الأحداث ضمن موجة أوسع من الاضطرابات في بريطانيا، حيث شهدت عدة مدن احتجاجات عنيفة بعد حادثة طعن في ساوثبورت، ما أثار غضبا واسعا واستغلالا من قبل الجماعات المعادية للهجرة.