احتجاجات عدة في مدن أمريكية

شفق نيوز/ اندلعت احتجاجات متفرقة في واشنطن العاصمة وولاية واشنطن في الساعات التي أعقبت إغلاق مراكز الاقتراع، لكن لم تقع اضطرابات أو أعمال عنف واسعة النطاق على صلة بالانتخابات الأميركية.

وظلت نتيجة المنافسة المحتدمة على الرئاسة غير محددة الأربعاء على الرغم من إعلان الطرفين الفوز في ولايات، ما أثار مخاوف من أن يؤدي استمرار حالة عدم اليقين إلى نشوب صراع

لكن الاحتجاجات الليلية في مدن من بينها سياتل وواشنطن ونيويورك ظلت سلمية إلى حد كبير.

وهتف المتظاهرون في بورتلاند "هذا ما تبدو عليه الديمقراطية"، حيث قال المنظمون إن المظاهرة ستكون سلمية وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، فإنهم سيواصلون الاحتجاج دعما للعدالة العرقية. وقال مسؤول أمني إن بعض المتظاهرين كانوا يحملون مسدسات.

وكانت حاكمة ولاية أوريغون كيت براون قد وضعت الحرس الوطني في حال تأهب، بعدما شهدت بورتلاند احتجاجات ليلية تقريبًا منذ وفاة المواطن الأسود جورج فلويد بعد أن وضع شرطي أبيض في مينيابوليس ركبته على رقبته ولم يستجب لاستغاثته حتى توفي في مايو.

في سياتل، قالت الشرطة إنها اعتقلت عدة أشخاص، من بينهم شخص وضع براغي في طريق وآخر كان يقود سيارته فوق حاجز وفي ممر للدراجات النارية للشرطة. ولم تقع إصابات.

وأغلقت مئات الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة أبوابها ونوافذ العرض قبل الانتخابات، خوفًا من أن يؤدي التصويت إلى نوع العنف الذي اندلع بعد وفاة فلويد.







