احتجاجات شعبية في أمريكا.. 1200 تظاهرة ضد ترامب وماسك

شفق نيوز/ تستعد مدن أمريكية، لاحتضان نحو 1200 مظاهرة، يوم السبت، ضد الرئيس دونالد ترامب وحليفه إيلون ماسك، احتجاجا على السياسات الخارجية والداخلية للإدارة الأمريكية.

ويتوقع المنظمون أن يكون أكبر يوم احتجاجي ضد الرئيس دونالد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك، منذ أن شرعت الإدارة الأمريكية في مسعاها السريع لفرض طابع محافظ على الحكومة.

وستتيح الاحتجاجات الفرصة لمعارضي ترامب للتعبير عن استيائهم بشكل جماعي من التغييرات الجذرية التي يجريها في السياسة الخارجية والداخلية للولايات المتحدة من خلال أوامره التنفيذية.

وأفاد عزرا ليفين المؤسس المشارك لمنظمة (إنديفيزيبل)، إحدى الجماعات التي تنظم احتجاجات المرتقبة "هذه مظاهرة ضخمة ترسل رسالة واضحة جدا إلى ماسك وترامب والجمهوريين في الكونغرس وجميع الأنصار التابعين (لسياسة) ’فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا‘ بأننا لا نريد سيطرتهم على ديمقراطيتنا، وعلى مجتمعاتنا، وعلى مدارسنا وأصدقائنا وجيراننا".

من جهته، لم يستجب البيت الأبيض بعد لطلب الحصول على تعليق من ترامب أو ماسك.

ويظهر الموقع الإلكتروني للحدث أن نحو 150 جماعة من النشطاء قررت المشاركة.

من المقرر تنظيم فعاليات في جميع الولايات الخمسين، بالإضافة إلى كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والمكسيك والبرتغال.

وقيدت دعاوى قضائية جزءاً كبيراً من أجندة ترامب إذ تتهمه بتجاوز سلطاته من خلال محاولات طرد الموظفين بالحكومة وترحيل المهاجرين.

وتضمن بيان لجماعات الاحتجاج أن جماعات داعمة للفلسطينيين ومعارضة لاستئناف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة وحملة إدارة ترامب على الاحتجاجات المتعلقة بذلك في الجامعات ستشارك أيضاً في المظاهرات بواشنطن وتخطط لتنظيم مسيرة.