احتجاجات إسطنبول.. اعتقال 1133 متظاهراً وإصابة 123 شرطياً

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، يوم الاثنين، اعتقال أكثر من 1100 متظاهر في تركيا خلال خمسة أيام، وإصابة 123 شرطياً في احتجاجات أسطنبول.

وبحسب وكالة "APA"، قال كايا، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "1,133 شخصًا تم اعتقالهم خلال خمسة أيام من الاحتجاجات المتعلقة بالتحقيق الجاري في الفساد والإرهاب ضد بلدية إسطنبول".

وأضاف الوزير أن "التظاهرات التي شهدت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين أسفرت كذلك عن إصابة 123 من عناصر الشرطة التركية".

ولفت إلى أن "الإجراءات القانونية لا تزال مستمرة بحق الموقوفين، خصوصًا أولئك الذين هاجموا الشرطة وألحقوا أضرارًا بالممتلكات العامة، كما تم الكشف عن وجود أفراد مرتبطين بـ12 منظمة إرهابية مختلفة بين المعتقلين".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في إسطنبول فرض قيود على الدخول والخروج من المحافظة وسط الاحتجاجات المستمرة في المدينة.

وقالت سلطات إسطنبول: "سيُحظر الدخول والخروج من وإلى إسطنبول للأفراد والجماعات والمركبات الذين قد يشاركون في أنشطة غير قانونية بشكل فردي أو جماعي".

ولم تحدد السلطات ما هي إجراءات تقييم احتمالية مشاركة الأفراد في الاحتجاجات. وبحلول صباح يوم الاثنين، لم يلاحظ مراسل وكالة "سبوتنيك" أي تغييرات معينة في الأمن على طرقات المدنية.

استمرت الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، منذ 20 مارس/آذار في ساحة ساراتشانة بالقرب من مبنى البلدية، وكذلك في عدد من المدن التركية الأخرى.

ذكرت وسائل إعلام تركية، أمس الأحد، أن محكمة تشاجلايان في إسطنبول أمرت بالقبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو المشتبه به في قضايا فساد، وتم رفض طلب اعتقاله في قضية إرهابية ثانية، وإلى جانب إمام أوغلو، تم القبض على عدد من كبار المسؤولين في مجلس المدينة، في المجموع، أكثر من 90 شخصًا متورطون في قضية الفساد.