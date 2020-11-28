اجراءات أمنية مكثفة في ثالث أيام الحظر الكلي بمدينة القامشلي

شفق نيوز/ كثفت القوات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية الكردية دورياتها في ثالث أيام تطبيق حظر التجوال الكلي بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

وشهدت مدينتي القامشلي والحسكة، اليوم السبت، التزاماً شبه تام من قبل السكان بقرار حظر التجوال الكلي الذي فرضته الإدارة الذاتية في إطار سعيها للحد من انتشار كورونا.

ودخلت مدن القامشلي والرقة والطبقة والحسكة، بدءاً من يوم الخميس الفائت ولغاية الخامس من كانون الأول/ديسمبر القادم، إغلاقاً تاماً بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز من مدينة القامشلي أن قوى الأمن الداخلي "الأسايش" كثفت من دورياتها داخل المدينة وزادت عدد حواجزها الأمنية، كما أنها أوقفت عشرات الأشخاص في أحياء المدينة ممن لم يلتزموا بقرار حظر التجوال.

وكانت مصادر طبية قد حذرت منتصف العام الجاري من انفجار كبير في حالات الإصابة بكورونا في إقليم الجزيرة (الحسكة) خاصة مع حلول فصل الشتاء.

ويقتصر حركة السكان المحليين في المدن التي شملها قرار الإغلاق الكلي بقاصدي الأفران والصيدليات والمشافي.

وسجلت مناطق الإدارة الذاتية الكوردية في أول أيام الحظر الكلي تراجع في نسبة عدد الإصابات بكورونا مع إعلان هيئة الصحة عن حالتا وفاة و38 حالة إصابة في يوم 26 تشرين الثاني الجاري.