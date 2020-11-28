سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

اجراءات أمنية مكثفة في ثالث أيام الحظر الكلي بمدينة القامشلي

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-28T09:45:04+0000
اجراءات أمنية مكثفة في ثالث أيام الحظر الكلي بمدينة القامشلي

شفق نيوز/ كثفت القوات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية الكردية دورياتها في ثالث أيام تطبيق حظر التجوال الكلي بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

وشهدت مدينتي القامشلي والحسكة، اليوم السبت، التزاماً شبه تام من قبل السكان بقرار حظر التجوال الكلي الذي فرضته الإدارة الذاتية في إطار سعيها للحد من انتشار كورونا.

ودخلت مدن القامشلي والرقة والطبقة والحسكة، بدءاً من يوم الخميس الفائت ولغاية الخامس من كانون الأول/ديسمبر القادم، إغلاقاً تاماً بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز من مدينة القامشلي أن قوى الأمن الداخلي "الأسايش" كثفت من دورياتها داخل المدينة وزادت عدد حواجزها الأمنية، كما أنها أوقفت عشرات الأشخاص في أحياء المدينة ممن لم يلتزموا بقرار حظر التجوال.

وكانت مصادر طبية قد حذرت منتصف العام الجاري من انفجار كبير في حالات الإصابة بكورونا في إقليم الجزيرة (الحسكة) خاصة مع حلول فصل الشتاء.

ويقتصر حركة السكان المحليين في المدن التي شملها قرار الإغلاق الكلي بقاصدي الأفران والصيدليات والمشافي.

وسجلت مناطق الإدارة الذاتية الكوردية في أول أيام الحظر الكلي تراجع في نسبة عدد الإصابات بكورونا مع إعلان هيئة الصحة عن حالتا وفاة  و38 حالة إصابة في يوم 26 تشرين الثاني الجاري.

related

مقتل راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك ووالده في القامشلي على أيدي مسلحين

Date: 2019-11-11 15:41:53
مقتل راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك ووالده في القامشلي على أيدي مسلحين

داعش يتبنى عملية مقتل راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك ووالده في القامشلي

Date: 2019-11-11 16:34:13
داعش يتبنى عملية مقتل راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك ووالده في القامشلي

مقتل مدني بنيران أمريكية في القامشلي ومواطنون يعطبون 4 آليات أمريكية

Date: 2020-02-12 12:56:00
مقتل مدني بنيران أمريكية في القامشلي ومواطنون يعطبون 4 آليات أمريكية

خلال محادثات عن إدلب.. ترامب لأردوغان: هل هناك نفط في القامشلي؟

Date: 2020-03-01 10:44:02
خلال محادثات عن إدلب.. ترامب لأردوغان: هل هناك نفط في القامشلي؟