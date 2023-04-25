اجتماع موسكو الرباعي يرسم مصير اللاجئين السوريين وأنقرة: الأجواء ايجابية

شفق نيوز / انتهى، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الروسية موسكو الاجتماع الرباعي الذي جمع وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وإيران وسوريا، وفيما بينت أنقرة إن الاجتماع جرى في "أجواء إيجابية"، أكدت موسكو إنه ناقش عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الاجتماع الرباعي مع روسيا وسوريا وإيران في موسكو ناقش الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لتطبيع علاقات أنقرة ودمشق، وفق ما جاء في بيان لوزارة الدفاع التركية نشرت تفاصيله وكالة الأناضول.

كما أوضح البيان أن الاجتماع تناول أيضاً سبل تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم. وأضاف أن المجتمعين ناقشوا كذلك سبل مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة على الأراضي السورية.

بينما جرى الاجتماع "في أجواء إيجابية"، وشدد على احترام وحدة الأراضي السورية، وفق البيان. وشدد المجتمعون على أهمية استمرار الاجتماعات الرباعية من أجل توفير الاستقرار في سوريا والمنطقة واستمراره.

كذلك أكد المجتمعون ضرورة تكثيف الجهود الرامية لتعزيز الوضع الأمني في سوريا، ويذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، مثّلا تركيا في الاجتماع الرباعي المذكور.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نُشر عقب الاجتماع، إن الدول الأربع أكدت مجدداً "رغبتها في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وضرورة تكثيف الجهود من أجل عودة اللاجئين السوريين سريعاً إلى وطنهم".