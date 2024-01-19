اجتماع أمني طارئ في باكستان على خلفية تبادل ضربات مع إيران

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الجمعة، بأن اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى ستعقده باكستان للتباحث بشأن الضربات المتبادلة مع إيران والتي أسقطت ضحايا من الجانبين.

وذكرت الوكالة أن رئيس الوزراء الباكستاني أنور الحق كاكار، سيعقد اليوم اجتماعاً أمنياً طارئاً مع قادة الجيش والاستخبارات عقب تبادل ضربات جوية مع إيران.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة الباكستانية المؤقتة أنور الحق كاكار، كان قد قطع زيارته إلى دافوس بسويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي عقب الهجمات.

وأدت العمليات العسكرية التي قلّ ما تحدث في منطقة بلوشستان الحدودية السهلة الاختراق والمشتركة بين البلدين، إلى زيادة التوترات الإقليمية المتصاعدة أساساً بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.

وشنت إيران هجوماً صاروخياً وبمسيرات على ما وصفته بأهداف "إرهابية" في باكستان ليل الثلاثاء، وردت إيران بضرب أهداف لمسلحين داخل الأراضي الباكستانية الخميس.

ودعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى ضبط النفس، بينما عرضت الصين التوسط بين البلدين.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الحكومة لوكالة "فرانس برس"، إن "رئيس الوزراء دعا إلى اجتماع للجنة الأمن القومي يُعقد اليوم".

وقال مسؤول أمني في إسلام آباد إن رئيس أركان الجيش ورئيس أجهزة الاستخبارات سيحضران الاجتماع بعد الظهر.

وتتولى حكومته كاكار تصريف الأعمال في باكستان حتى الانتخابات العامة المقررة بعد ثلاثة أسابيع وسط مزاعم عن تزوير.