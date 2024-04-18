اجتماع أمريكي - إسرائيلي لبحث نوعية الرد على إيران

شفق نيوز/ عقد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار، يوم الخميس، اجتماعا عبر الإنترنت، قيل إنه يبحث خطط تل أبيب المتعلقة بمدينة رفح بجنوب قطاع غزة وتفكير حكومة بنيامين نتنياهو، في شن ضربة انتقامية ضد إيران.

ورأس مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الاجتماع من الجانب الأمريكي، بمشاركة مبعوث بايدن للشرق الأوسط، بريت ماكغورك وآخرين، في حين رأس وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي، الوفد الإسرائيلي مجددا في المحادثات الافتراضية.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن الموضوعات التي سيتم تناولها ستشمل "تخطيط العمليات والجانبالإنساني في رفح".

‎وأفاد موقع "إكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن "إدارة بايدن ما تزال تشعر بالقلق من أن يؤدي إقدام إسرائيل على شن هجوم على رفح إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين.

‎وذكر الموقع أن هذا الاجتماع سيكون الثاني من نوعه في الأسابيع الأخيرة، وكان قد تم تأجيل اجتماع شخصي كان من المقرر عقده في واشنطن هذا الأسبوع بسبب الهجوم الإيراني.