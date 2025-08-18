اجتماع مرتقب بين بوتين وزيلينسكي عقب مباحثات "جيدة جداً" بين ترامب وقادة أوروبا

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد محادثات مع زعماء أوروبيين الإثنين، إن أوروبا يمكن أن تقدّم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن اتفاق سلام محتمل مع روسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ووصف ترامب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والشركاء الأوروبيين بأنه "جيد جدًا"، مشيرًا إلى أنه بدأ ترتيبات لعقد لقاء بين زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مكان وزمان سيتم تحديدهما لاحقًا، بعد مكالمة أجراها مع بوتين.

وأضاف ترامب أن نائبه جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيتولون تنسيق التفاصيل بين البلدين، لتسهيل عقد هذا اللقاء المهم.

من جانبه علق الكرملين على المكالمة بالقول إن بوتين وترامب أجريا محادثة هاتفية استمرت حوالي 40 دقيقة، مضيفا أن المحادثة "كانت صريحة وبناءة للغاية".

وتابع: "أبلغ ترامب بوتين بالمفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية؛ وعبر الرئيسان عن تأييدهما لاستمرار المفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".

وكشف الكرملين: "ناقش بوتين وترامب فكرة رفع مستوى المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة؛ واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصال الوثيق ببعضهما البعض بشأن الأزمة الأوكرانية ومواضيع أخرى ملحة".

وأشار بوتين، وفق الكرملين، إلى أهمية الجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي لتسوية الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مطلع على المحادثات قوله إن بوتين أبلغ ترامب أنه مستعد للقاء زيلينسكي.