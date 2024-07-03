اجتماع متوقع بين بايدن و نتنياهو في واشنطن

شفق نيوز/ ذكر مصدر، الأربعاء، أنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في غضون عدة أسابيع عندما يزور نتنياهو واشنطن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس، وفقا لشبكة CNN الأمريكية.

وأضاف المصدر أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين ما زالوا بصدد تحديد تفاصيل الاجتماع، الذي من المرجح أن يعقد في البيت الأبيض، إلا لو حدث تغيير مفاجئ في اللحظات الأخيرة.

ومن المقرر أن يأتي الاجتماع في وقت لاحق من هذا الشهر في ظل توقف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وتصاعد التوترات بين بايدن ونتنياهو في الأشهر الأخيرة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن "بايدن يعرف نتنياهو منذ عقود، ومن المرجح أن يلتقيا عندما يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي هنا لكن ليس لدينا ما نعلن عنه في الوقت الحالي".