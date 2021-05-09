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اجتماع طارئ لوزراء خارجية العرب "الثلاثاء" واعتداءات إسرائيل على الطاولة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-09T15:49:42+0000
اجتماع طارئ لوزراء خارجية العرب "الثلاثاء" واعتداءات إسرائيل على الطاولة

شفق نيوز / تعقد جامعة الدول العربية، بعد غد الثلاثاء، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القدس.

وجاء ذلك، بناءً على طلب مقدم من فلسطين، وأيده عدد من الدول العربية، على خلفية ما تعرض له الشعب الفلسيني من اعتقالات وإصابات وقتل في القدس.

وقررت الجامعة العربية، وفقا للأمين العام المساعد، السفير حسام زكي، "ترفيع مستوى الاجتماع إلى المستوى الوزاري بدلا من مستوى المندوبين الدائمين".

وأضاف زكي، أن ذلك يأتي "تناسباً مع خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى وعلى سكان حي الشيخ جراح، ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهويد القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها".

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