اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن تداعيات سيطرة روسيا على محطة زابوريجيا النووية

شفق نيوز / عقد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، جلسة طارئة لبحث تداعيات سيطرة روسيا على محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية في أوكرانيا.

ومحطة زابوريجيا التي بنيت في 1985 حين كانت أوكرانيا ما تزال جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق، تضم ستة مفاعلات نووية وتوفر جزءا كبيرا من احتياجات البلاد من الكهرباء.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، في كلمة لها خلال انعقاد المجلس بدعوة من المملكة المتحدة، إن "العالم شهد تصعيدا خطيرا يمثل تهديداً كبيراً لأوروبا، عقب الهجوم على محطة زابوريجيا في أوكرانيا".

وأضافت غرينفيلد، أن بلادها تنتظر ردودا من الروس لـ"تأكيد عدم تكرار الهجمات على المحطات النووية"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "الاجتياح الروسي لأوكرانيا يخلف دمارا، والصراع امتد إلى المنشآت النووية، وهو أمر مرفوض وعلى بوتين وقف هذا الجنون".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت صباح اليوم، أن القوات الروسية هاجمت محطة زابوريجيا النووية، وأن النيران اندلعت في مبنى تدريب مجاور لها مؤلف من خمسة طوابق، قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق واحتواء الأضرار.

ويأتي ذلك، في وقت تواصل القوات الروسية منذ تسعة أيام، عملية عسكرية "خاصة" داخل الأراضي الأوكرانية، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

بينما تواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، الرد على تحرك بوتين تجاه أوكرانيا، بفرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا.