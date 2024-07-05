اجتماع بين نصر والله وحماس وسط تصعيد كبير مع اسرائيل

شفق نيوز/ اجتمع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الجمعة، مع وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، لبحث الأوضاع في غزة وآخر مستجدات محادثات وقف إطلاق النار.

وذكر بيان لحزب الله، أنه "جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموما وغزة خصوصا.. كما جرى تأكيد الطرفين على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد، بما يحقق الأهداف ‏المنشودة".‏‏

وأعلن حزب الله، الخميس، أنه استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية بوابل من الصواريخ والمسيّرات المفخّخة، ردا على اغتيال مسؤول وحدة "عزيز" الحاج "ابو نعمة"، في خطوة تزيد المخاوف من اتساع التصعيد بينه وبين إسرائيل، التي أرسلت من جهتها إلى الدوحة وفدا لاستئناف مفاوضات التهدئة في قطاع غزة.