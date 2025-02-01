"اجتماع القاهرة" يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين

شفق نيوز/ أكد الاجتماع السداسي العربي بالقاهرة، يوم السبت، رفض تهجير الفلسطينيين، ودعم تنفيذ اتفاق غزة بكل مراحله، مؤكداً أنه يتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق حل الدولتين.

وشدد الاجتماع على تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاث (مصر وقطر وأمريكا)، لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار.

بما يضمن إيصال الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل.

كذلك أكد الاجتماع السداسي العربي رفض أي محاولة لتحجيم دور الأونروا، وأهمية تنفيذ عملية شاملة لإعمار غزة، ودعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتنفيذ حل الدولتين، ورفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة/ والتأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل من غزة.

بدورها قالت الخارجية السعودية إن اجتماع القاهرة بحث إدامة وقف النار في غزة، كما ناقش تمكين السلطة الفلسطينية من القيام بمهامها، وبحث عودة المهجرين في غزة لمنازلهم بشكل آمن، وإيصال مزيد من المساعدات لغزة.

وانطلق بالعاصمة المصرية القاهرة اجتماع السداسية العربية التشاوري بشأن فلسطين حيث تناول تطورات الأوضاع بالمنطقة، وتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

الاجتماع يأتي بعد أيام من طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مقترحاً بنقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو ما لاقى رفضاً من هذين البلدين، وأطراف عربية ودولية أخرى.

كما يأتي بعد يومين من سريان قرار الحكومة الإسرائيلية حظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، اعتبارا من الخميس، والذي يحمل "عواقب كارثية" على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين.

اجتماع القاهرة شارك فيه وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، والأردن أيمن الصفدي، والسعودية فيصل بن فرحان، وقطر محمد بن عبد الرحمن، والإمارات عبد الله بن زايد.

إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

واستبق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الاجتماع العربي بمباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الأردني.