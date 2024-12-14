اجتماع "العقبة" حول "سوريا الجديدة" يخرج بجملة توصيات

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، السبت، بعد اجتماع في الأردن وقوفها إلى جانب الشعب السوري ودعم عملية انتقالية سلمية سياسية تشارك فيها كل القوى السورية.

ودعا الوزراء، في البيان الختامي، إلى ضرورة تقديم كل العون والإسناد للشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.

وجاء الاجتماع في مدينة العقبة بدعوة من وزارة الخارجية الأردنية وبحث المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية.

وأعلنت اللجنة دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.

ودعت إلى العمل وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري.

ودعا الوزراء إلى "الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية .. وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى".

كما أدان الوزراء "توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه (وإعتباره) احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي"، مطالبين "بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا".