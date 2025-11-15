اجتماعات مكثفة بالبيت الأبيض وترمب يلمح لاتخاذ قرار عسكري في فنزويلا

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "رويترز"، يوم السبت، بأن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد عقدوا ثلاثة اجتماعات في البيت الأبيض هذا الأسبوع لمناقشة خيارات العمليات العسكرية المحتملة في فنزويلا، في ظل تنامي الوجود العسكري الأميركي في منطقة البحر الكاريبي.

ونشر الرئيس دونالد ترمب طائرات من طراز إف-35 وسفنا حربية وغواصة نووية في المنطقة في إطار تعزيزات عسكرية عقب شهرين من الهجمات القاتلة على قوارب قبالة سواحل فنزويلا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دخلت مجموعة حاملة الطائرات جيرالد فورد منطقة أمريكا اللاتينية، حاملة معها أكثر من 75 طائرة عسكرية وأكثر من 5 آلاف جندي.

وكان ترمب أشار يوم الجمعة إلى إمكانية اتخاذ قرار قريبا بشأن اتخاذ إجراء عسكري ضد فنزويلا، التي اتهمها الرئيس الأميركي بعلاقات وثيقة مع تجارة المخدرات غير المشروعة.

وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "لا أستطيع أن أخبركم بما سيكون عليه الأمر، لكنني اتخذت قراري نوعا ما" بشأن فنزويلا.

وصرح 4 مسؤولين أميركيين ومصدر مطلع، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، بأن اجتماعات مجلس الأمن الداخلي عقدت هذا الأسبوع، وأكد ثلاثة منهم أن أحدها عقد يوم أمس الجمعة.

وقال أحد المسؤولين إن مجموعة صغيرة اجتمعت يوم الأربعاء الماضي، تلتها يوم الخميس مجموعة أكبر بكثير ضمت نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، من بين آخرين.

وأفاد المصدر المطلع على الأمر أن ترمب حضر اجتماع يوم الخميس في غرفة العمليات، وتم إطلاعه على عدد من الخيارات.

ولم تحدد المصادر الخيارات المطروحة، لكن ترمب سبق أن لوح بإمكانية شن هجمات برية على فنزويلا، كما صرح مرارا وتكرارا بأنه لا يسعى لتغيير النظام في فنزويلا.

وضاعفت واشنطن في آب/أغسطس مكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو إلى 50 مليون دولار، متهمة إياه بالارتباط بعصابات تهريب المخدرات والجماعات الإجرامية.

من جهته، صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يشغل منصبه منذ عام 2013، بأن ترمب يسعى للإطاحة به من السلطة.