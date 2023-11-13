اتهمت إسرائيل بجرائم حرب.. رفع مذكرة من الخارجية الأمريكية إلى بايدن

شفق نيوز / كشف موقع أكسيوس الأمريكي، يوم الاثنين، تفاصيل مذكرة داخلية وقعها موظفون في وزارة الخارجية الأمريكية تدعو إدارة الرئيس جو بايدن، إلى تغيير سياستها إزاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وتقول إن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب" في قطاع غزة.

وبحسب أكسيوس، فإن المذكرة المكونة من خمس صفحات، التي وقعها نحو 100 موظف في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، تدعو كبار المسؤولين في إدارة بايدن، إلى إعادة تقييم سياستهم تجاه إسرائيل، وتطالبهم بوقف إطلاق النار في غزة.

وجاء في المذكرة: "فشلنا في إعادة تقييم موقفنا تجاه إسرائيل... لقد ضاعفنا مساعدتنا العسكرية الثابتة للحكومة الإسرائيلية دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ".

ودون تقديم مثال محدد، تتهم المذكرة بايدن "بنشر معلومات مضللة في خطابه الذي ألقاه في 10 أكتوبر"، وانتقدته كذلك لـ"تشكيكه في عدد قتلى" الحرب في غزة.

وأوصى الموظفون "بشدة بأن تدعو (الإدارة الأمريكية) إلى إطلاق سراح الرهائن لدى حماس و(إسرائيل)"، مشيرين إلى "آلاف" الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، من بينهم من لم توجه إليهم تهم".

ووفق المذكرة، فإن الإجراءت التي اتخذتها إسرائيل في أعقاب الهجوم، وتشمل قطع الكهرباء وتقييد المساعدات وشن هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين "تشكل جميعها جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".

ويتعرض قطاع غزة، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحملة جوية وبرية مكثفة أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص، معظمهم مدنيون.