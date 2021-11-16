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اتهام سوري موال لداعش بالتخطيط لشن هجوم في ألمانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-16T15:23:29+0000
اتهام سوري موال لداعش بالتخطيط لشن هجوم في ألمانيا

شفق نيوز/ وجه الادعاء الألماني، يوم الثلاثاء، الاتهام لمواطن سوري موال لتنظيم داعش، بالتحضير لشن هجوم في ألمانيا.

ومثل المشتبه به، الذي تم تعريفه فقط باسم عبد الله تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية، أمام محكمة برلين، حيث وجهت له اتهامات بالتحضير لارتكاب أعمال عنف، وتمويل الإرهاب، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وألقي القبض على المشتبه به في نوفمبر 2019 على خلفية قضية أخرى، لكن لم يتضمن بيان الادعاء أي تفاصيل عنها.

وقال ممثلو الادعاء الفدرالي، إنه قرر تنفيذ هجوم في ألمانيا في يونيو 2019 على نطاق مماثل لهجمات داعش السابقة في أوروبا، وإنه كان يسعى لقتل أو جرح أكبر عدد ممكن من الناس.

وأشار الادعاء إلى أن الرجل حصل على مواد لصنع عبوات ناسفة، بينها الأسيتون وبيروكسيد الهيدروجين وحمض الكبريتيك.

كما قام بالبحث عن كيفية استخدام الأسمدة العادية كمتفجر، وحصل على أجزاء وأدوات معدنية مختلفة، وبدأ في صنع مدفع رشاش.

وقال ممثلو الادعاء إن الخطط المزعومة توقفت باعتقاله.

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