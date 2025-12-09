اتفاق هنغاري – تركي لاستمرار عبور الغاز الروسي

شفق نيوز- بودابست

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، يوم الثلاثاء، أن بودابست توصلت إلى اتفاق مع أنقرة يضمن استمرار عبور إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا عبر الأراضي التركية، وذلك عقب اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، قال أوربان، إن "الاتفاق يضمن أمن مسار الغاز الواصل من روسيا إلى بلاده"، موجّهًا الشكر لـ"أردوغان على دعم هذا الترتيب".

وأضاف: "فكروا في خط نورد ستريم، هذا النوع من الضمانات أمر جدي وقد نحتاجه بالفعل".

وأشار رئيس الوزراء الهنغاري إلى أنه "سبق أن اتفق مع موسكو على توريد الغاز، كما حصل على ضمانات من الولايات المتحدة بإعفاء تلك الإمدادات من العقوبات، وأن الخطوة الأخيرة التي كانت مطلوبة هي التفاهم مع أنقرة لضمان العبور".

وتعتمد روسيا في نقل الغاز إلى تركيا على خطين رئيسيين عبر البحر الأسود: "السيل الأزرق" بطاقة 16 مليار متر مكعب سنويًا منذ 2003، و"السيل التركي" الذي بدأ تشغيله في 2020 بطاقة 31.5 مليار متر مكعب سنويًا.

ويضم "السيل التركي" خطًا مخصصًا للسوق التركية وآخر لتصدير الغاز إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا، ومنها هنغاريا التي تُعد أحد أبرز المستوردين عبر هذا المسار.