اتفاق نووي مصغّر.. نتنياهو يكشف تفاصيل محادثات أمريكية - إيرانية

شفق نيوز / كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران حول "اتفاقية مصغرة" تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال نتنياهو، للجنة العلاقات الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، إن إدارة بايدن، أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران حول "اتفاقية مصغرة" أو "تفاهم" يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وفقا لخمسة نواب حضروا الاجتماع تحدثوا لموقع "أكسيوس" دون الكشف عن هويتهم.

وخلال الجلسة، أبلغ نتنياهو، اللجنة، إنه يعتقد أن "التفاهم" بين الولايات المتحدة وإيران ممكن، وشدد على أن إسرائيل ستعارضه ولن تلتزم به.

ووفقا للنواب فإن نتنياهو كشف أن "التفاهم الذي تتم مناقشته يتضمن التزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 60٪، واستعدادا أمريكيا للسماح بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة حاليا، وصفقة تبادل أسرى".

يأتي ذلك في وقت نفت واشنطن وطهران، دخولهما في محادثات غير مباشرة في ما يتعلق بالبرنامج النووي.