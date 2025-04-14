اتفاق نووي مرتقب بين واشنطن والرياض

شفق نيوز/ كشف وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعلن قريباً تفاصيل اتفاقية تعاون نووية "تاريخية" مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الجانبين في مرحلة متقدمة من الحوار بشأن تطوير الطاقة النووية المدنية.

وقال رايت، خلال زيارته الحالية إلى الرياض، إن "تطوير الطاقة النووية يُعد من أولويات السعودية التي أظهرت بالفعل نجاحاً كبيراً في هذا القطاع"، مشيراً إلى أن المملكة تمتلك موارد معدنية مهمة مثل اليورانيوم، وتطمح لتوسيع قدراتها في مجال الطاقة السلمية.

وأوضح أن الولايات المتحدة، بخبرتها الطويلة في تطوير تقنيات الطاقة النووية التجارية، تتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع السعودية في هذا المجال، مضيفاً، "أنا متحمس جداً لما يمكن أن تحققه هذه الشراكة، ونتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق من هذا العام".

وبحسب الوزير الأميركي، تستعد واشنطن لتوقيع اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة خلال الأسابيع المقبلة، على أن تُتبع باتفاقية محددة حول التعاون النووي خلال الأشهر القادمة.

وتعكس زيارة رايت إلى السعودية، وفق مراقبين، توجهاً متجدداً من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الخليج، لا سيما أن أول زيارة خارجية لترامب خلال ولايته الأولى كانت إلى المملكة.