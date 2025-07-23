اتفاق "أميركي ياباني" بشأن خفض الرسوم

شفق نيوز- واشنطن

اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية مع اليابان على خفض الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على سلع حليفتها الآسيوية.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فإن الاتفاق، الذي يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الصادرات اليابانية إلى أمريكا انخفاضا من 25 بالمئة المقترحة في السابق، هو الأكثر أهمية في سلسلة صفقات تجارية توصل إليها البيت الأبيض قبل الموعد النهائي لفرض رسوم أكبر المقرر الأول من أغسطس .

حيث قال ترامب على منصة تروث سوشيال "وقعتُ للتو أكبر اتفاقية تجارية في التاريخ مع اليابان، هذه فترة مميزة للغاية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أننا سنحافظ دائما على علاقة ممتازة مع اليابان".

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، الذي يواجه ضغوطا سياسية بعد هزيمة انتخابية كبيرة يوم الأحد الماضي، بالاتفاق ووصفه بأنه "أقل رقم بين الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة".

وأضاف إيشيبا أن الجانبين اتفقا أيضا على خفض الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على السيارات اليابانية من 25 إلى 15 بالمائة، وتمثل صادرات السيارات أكثر من ربع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة.

وشهد مؤشر نيكي للأسهم اليابانية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياته في عام اليوم الأربعاء، في حين تراجعت السندات بعد أن توصلت طوكيو إلى اتفاق تجاري مع واشنطن.