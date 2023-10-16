اتفاق لـ"ساعات معدودة" على وقف لإطلاق النار جنوبي غزة

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز، يوم الإثنين، بالتوصل الى اتفاق لـ"ساعات معدودة" على وقف مؤقت لإطلاق النار جنوبي غزة.

ونقلت رويترز عن مصدرين مصريين أمنيين قولهما، إن "اتفاقا مصرياً إسرائيلياً أمريكياً على وقف مؤقت لإطلاق النار جنوبي غزة يبدأ الساعة 9".

من جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر اتفقت على أن يكون معبر رفح مفتوحا حتى الساعة 17:00".

وأوضحت أنه "لم يصدر رد من الجيش الإسرائيلي أو السفارة الأمريكية في إسرائيل ولا رد من مسؤولي حماس".