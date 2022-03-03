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اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-03T17:45:56+0000
اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا

شفق نيوز / أعلنت أوكرانيا، يوم الخميس، التوصل إلى اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار مع روسيا، وفتح ممرات آمنة في المناطق التي تشهد قتالا بين الجيشين.

وكانت وزارة الخارجية البيلاروسية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الوفدين الروسي والأوكراني، وأن أعضاء الوفدين تصافحوا قبل انطلاقها.

وقال مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك، في تصريحات صحفية، أعقبت المفاوضات، إن "تفاهماً جرى مع الوفد الروسي خلال المفاوضات، شمل إقامة ممرات آمنة في المناطق التي تشهد قتالا في أوكرانيا، إضافة إلى وقف إطلاق النار بشكل مؤقت".

تتمة..

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