اتفاق جديد على تمديد هدنة غزة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين.

وأكدت حركة حماس أن "الاتفاق جرى مع قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين، وبنفس شروط الهدنة السابقة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن مفاوضات إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ضمن صفقة تبادل الأسرى ما تزال مستمرة حتى اللحظة ولم يتم التوصل إلى اتفاق.

وبدأ يوم الجمعة الماضي، العمل بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، تم خلالها تبادل 50 أسيرا إسرائيليا مقابل 150 أسيرا فلسطينيا (نساء واطفال)، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

وأفرجت"حماس" في اليوم الأول من عن 13 أسيرا إسرائيليا، و10 مواطنين من تايلاند وفلبينيا واحدا، وأفرجت إسرائيل بدورها عن 39 أسيرا (نساء وأطفال) من سجونها.

وفي اليوم الثاني، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح 39 فلسطينيا(نساء وأطفال) مقابل إفراج "حماس" عن 13 اسيرا إسرائيليا و4 محتجزين تايلانديين.

وفي اليوم الثالث، أفرجت الحركة عن 13 أسيرا، إضافة إلى 4 محتجزين آخرين من خارج الاتفاق، فيما أطلقت إسرائيل 39 أسيرا فلسطينيا(نساء وأطفال) من سجونها.