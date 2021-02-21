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اتفاق بين وكالة الطاقة الذرية وإيران على مواصلة التفتيش لثلاثة أشهر

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-21T20:47:13+0000
اتفاق بين وكالة الطاقة الذرية وإيران على مواصلة التفتيش لثلاثة أشهر

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الطاقة الذرية الدولية، يوم الأحد، أنها أبرمت اتفاقاً مع إيران يقضي بمواصلة تفتيش المنشآت النووية لثلاثة أشهر.

وقال مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي، عقب اجتماع مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، في العاصمة الإيرانية طهران، في بيان مشترك أوردته وسائل إعلام إيرانية وغربية "اتفقنا على التزام إيران بالاتفاق النووي ومواصلة أنشطة التفتيش لمدة 3 أشهر".

وأضاف "علاقتنا مع إيران تتركز على الجانب الفني وليس السياسي"، مؤكداً أنه تم الاتفاق على مراجعة منتظمة للتفاهمات الفنية لضمان تحقيق أهدافها.

وبين غروسي "حصلنا على نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران، والتدابير التي سنطبقها ليست بديلا عن الاتفاق الشامل ولكن تفاهمات تتيح لنا العودة تدريجيا إلى الاتفاق النووي".

وأشار إلى أن تراجع التعاون الإيراني مع الوكالة سيتم تخفيف آثاره عن طريق الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم.

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