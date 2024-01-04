اتفاق امريكي - فرنسي على"تجنب التصعيد" في لبنان وإيران

شفق نيوز/ اتفق وزيرا الخارجية الأمريكي والفرنسي، يوم الخميس، على اتخاذ خطوات لتجنب "التصعيد" في لبنان وإيران، عقب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري والتفجيرين في كرمان الايرانية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الوزير انتوني بلينكن ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا بحثا عبر الهاتف يوم الأربعاء أهمية التدابير لمنع توسع الحرب في غزة، بما في ذلك اتخاذ خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية وتجنب التصعيد في لبنان وإيران.

تجدر الإشارة إلى أن انفجارين هزا مدينة كرمان الإيرانية بالقرب من ضريح الجنرال قاسم سليماني، وأسفرا عن مقتل أكثر من 210 أشخاص وإصابة العشرات.

وأكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال إسماعيل قاآني أن عملاء إسرائيل والولايات المتحدة هم من نفذوا الهجوم الإرهابي في مدينة كرمان.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري اغتالت إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري واثنين من قادة كتائب "القسام" في بيروت.