اتفاقية "نادرة" بين شركتين إسرائيلية وسعودية لإنتاج الكهرباء

شفق نيوز/ كشفت وكالة "بلومبرغ" الأميركية عن اتفاقية "نادرة" بين شركتين إسرائيلية وسعودية في مجال الطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء.

وذكرت الوكالة في تقرير نقلته محطة "الحرة"، أن شركة "سولار إيدج" الإسرائيلية أعلنت عن مشروع مشترك مع مجموعة "عجلان وإخوانه" السعودية لدعم قطاع الطاقة المتجددة في المملكة العربية.

وقالت "سولار إيدج"، في منشور على تويتر "يشرفنا أن نتشارك مع عجلان وإخوانه القابضة لتسريع تبني الطاقة الشمسية في السعودية".

وستكون الشركة التي تم تشكيلها حديثا، من خلال المشروع، مسؤولة عن توليد الطاقة وتخزينها وإدارتها للشركات السعودية، وفقا لبيان صادر عنها، أمس الاثنين.

وجاء الاتفاق بعد يوم من حديث وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع المبعوث الأميركي الخاص، دان شابيرو، بشأن توسيع العلاقات الإسرائيلية لتشمل المزيد من الدول في الشرق الأوسط.

وتحرص الولايات المتحدة على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وهي عملية ليست بالسهلة خاصة بسبب تدهور العلاقات بين حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو والفلسطينيين، والتعديلات القضائية المثيرة للجدل، وفقا لـ"بلومبرغ".

وستكون نواة المشروع في الرياض، ويهدف لدفع المؤسسات المحلية في السعودية نحو الانتقال بسرعة من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية، وفقا للبيان.