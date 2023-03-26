اتفاقية التجارة الحرة تدخل حيز التنفيذ بين الإمارات وإسرائيل

شفق نيوز/ وقعت الإمارات وإسرائيل، اليوم الأحد، على "الاتفاقية الجمركية بين الجانبين"، وذلك بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وسفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن "دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ نبأ مهم للاقتصاد الإسرائيلي لتعزيز العلاقة مع الإمارات ودليل إضافي على أهمية اتفاقيات أبراهام"، مضيفا: "نعمل هذه الأيام على توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل دولا أخرى".

من جانبه، قال السفير الإماراتي، عبر حسابه على "توتير"، إنه "بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، قمت اليوم بالتوقيع مع وزير الخارجية الإسرائيلي على اتفاقية التعاون الجمركي مما ستفعل اتفاقية CEPA (التجارة الحرة) بين الإمارات وإسرائيل".

وأضاف "نتوقع من خلال هذه الاتفاقية، مضاعفة التجارة البينية وتحسين مستوى المعيشة وخفض أسعار السلع".

وبحسب الخارجية الإسرائيلية، فإن الاتفاقية تنص على "خفض التعريفات الجمركية على ما يقرب من 96% من المنتجات"، مشيرة إلى أنها "ستساهم في خلق فرص عمل جديدة في إسرائيل".

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية، أن "اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات، ستكون محركًا رئيسيًا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين إسرائيل والإمارات ومستوى آخر في تعزيز العلاقات بين البلدين".

وتعد الاتفاقية للتجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات أول اتفاقية تجارة كبيرة لإسرائيل مع بلد عربي، وتستهدف بمرور الوقت زيادة حجم التجارية البينية السنوي إلى ما يربو على 10 مليارات دولار.

وفي أيلول/ سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على "اتفاقيات أبراهام"، التي تشمل تطبيع علاقات.