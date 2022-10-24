"اتفاقات إبراهيم" لم تتم دون موافقتها..نتنياهو: السعودية تتجه نحو التطبيع

شفق نيوز / كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، ان السعودية تتجه نحو التطبيع مع تل أبيب وان "اتفاقات إبراهيم" لم تتم دون موافقتها، فيما بيّن أن دول الخليج تنظر لإسرائيل كحليف مقابل إيران.

وقال نتنياهو، في مقابلة تلفزيونية مع قناة (سي ان ان) إن "اتفاقيات إبراهيم كانت بسبب صعود التهديد الإيراني"، على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو أنه "كرس جزءًا كبيرًا من حياته لتعزيز قوة إسرائيل العسكرية، والتي لا يمكن تحسينها إلا من خلال تحرير اقتصادها"، مشيرًا إلى أن "الجمع بين الاثنين منحنا القوة الثالثة، وهي القوة الدبلوماسية".

كما أوضح نتنياهو بأن "اتفاقيات إبراهيم لم تحدث دون موافقة من السعودية"، مضيفًا أن "المملكة تتجه نحو التطبيع"، على حد تعبيره.

ولفت رئيس الوزراء السابق الى أن " إسرائيل أنتجت آلافًا من الشركات الناشئة والأمن الإلكتروني ، وأنتجت استخبارات لا مثيل لها ضد الإرهاب، وأصبحنا مصدر اهتمام كبيرا لبلدان أخرى في 5 قارات، وأيضًا في الشرق الأوسط".

وتابع نتنياهو"عندما قدت معارضة ضد تسليح إيران بالأسلحة النووية، خلق ذلك مصلحة متبادلة مع الدول العربية. لذا فإن صعود التهديد الإيراني من جانب، وصعود القوة الإسرائيلية من الجانب الآخر، مجتمعة، خلقتا مصلحة في دول الخليج التي لا تنظر الآن إلى إسرائيل باعتبارها عدو لها، ولكن باعتبارها حليفتها التي لا غنى عنها لمواجهة تهديد مشترك، إيران، وتحسين حياة مواطنيها بالابتكار والتكنولوجيا من إسرائيل".

أما فيما يتعلق بالتطبيع مع السعودية، قال نتنياهو إن "أول شيء عليك الاعتراف به هو أن السعودية بدأت بالفعل في عملية تطبيع تدريجية، لأنه في عام 2018، قبل اتفاقية إبراهيم في عام 2020، فتح السعوديون المجال الجوي السعودي لمئات الآلاف من الإسرائيليين الذين تمكنوا من التحليق إلى دول الخليج والآن إلى ما بعد دول الخليج. لقد كان هذا قرارا مدروسًا".

كما أشار إلى أنه "لا توجد طريقة يمكن أن تحدث بها اتفاقية إبراهيم مع دول الخليج دون موافقة السعودية. لذا فإن المملكة تتجه نحو التطبيع. أعتقد أن الأمر يسير بهذا الاتجاه، سيكون هذا هدفي الرئيسي الدبلوماسي إذا تم إعادة انتخابي، كما آمل أن يحدث في غضون أسابيع قليلة"، على حد تعبيره.