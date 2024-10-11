اتصال لنحو 40 دقيقة.. بلينكن يبحث مع نبيه بري الحرب في لبنان

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الجمعة، الأوضاع الراهنة في البلد العربي جراء العدوان الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن بري تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن "استمر زهاء 40 دقيقة تم خلاله البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان".

ولم تورد الوكالة تفاصيل أكثر عما دار خلال الاتصال الهاتفي بين الجانبين.

والثلاثاء، قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ"حزب الله": "نؤيد الحراك السياسي الذي يقوده نبيه بري بعنوانه الأساسي: وقف إطلاق النار".

وأضاف قاسم في كلمة متلفزة، أن "أي نقاش آخر لا محل له بالنسبة إلينا قبل وقف إطلاق النار".

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان، والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر "الموساد" بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.​​​​​​​

والجمعة، قالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في لبنان، إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 2229 قتيلا و10 آلاف و380 جريحا.