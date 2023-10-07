اتصال بين بايدن ونتنياهو.. ارتفاع عدد القتلى والجرحى الاسرائيليين وتطور أمني على حدود لبنان

شفق نيوز/ أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، ارتفاع عدد القتلى والجرحى الإسرائيليين إثر عملية "طوفان الاقصى" التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية.

وقالت اذاعة الجيش الاسرائيلي، إن "عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 100 والمصابين إلى 1000".

واشارت الى ان "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تواصل مع الرئيس الاميركي جو بايدن وأكد أن الأمر يتطلب حملة مطولة".

في السياق، أطلقت القوات الاسرائيلية طلقات تحذيرية مع اقتراب دراجين يحملون رايات حزب الله من السياج الحدودي مع لبنان.