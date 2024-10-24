ابن شقيقه: "أوجلان يوجه رسالة حل للقضية الكوردية في تركيا"

شفق نيوز/ كشف عمر أوجلان، شقيق زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، يوم الخميس، أن "عمه" أبدى استعداده لحلّ القضية الكوردية في تركيا.

يأتي ذلك بعد يوم من مبادرة وصفت بـ"التاريخية"، طرحها زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، دولت باهتشلي، تضمنت تمهيداً لحلّ القضية التركية شريطة أن يقوم زعيم حزب العمال الكوردستاني، المسجون، عبد الله أوجلان، بحلّ حزبه.

وقال عمر أوجلان في تغريدة على حسابه في منصة "أكس"، عقب زيارة أجراها لعمه المسجون في جزيرة إيمرالي، أمس الأربعاء، إن الأخير أكد قدرته على إنهاء العنف والصراعات.

ونقل عمر أوجلان عن عمه قوله إنه في حال توفرت الظروف المناسبة، فإنه يمتلك القدرة النظرية والعملية اللازمة لتحويل الوضع الراهن من حالة التعقيد والعنف والصراع إلى إطار قانوني وسياسي.

وفي مقال له حول اللقاء، كتب عبد القادر سلفي، الصحفي المقرب من حزب العدالة والتنمية التركي، أن عبد الله أوجلان قال لابن شقيقه: "أنا مستعد لتحمل مسؤوليتي التاريخية وسأطلب من حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح".

وكان دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركي، قد طالب سابقاً بحلّ حزب العمال الكوردستاني بأمر من أوجلان وبدء عملية سلام مع الكورد، وقد أبدى رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية ورئيس حزب العدالة والتنمية، دعمه لهذا المقترح.