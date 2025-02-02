ابن سلمان يستقبل الشرع في الرياض.. جملة من الملفات على الطاولة

شفق نيوز/ استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم الأحد، الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لبحث جملة من الملفات.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فمن المتوقع أن يتباحث ابن سلمان والشرع حول المستجدات على الساحة السورية، والخطط الموضوعة لتثبيت الأمن والاستقرار في سوريا، وآفاق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، والجهود المبذولة لرفع العقوبات عن سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الشرع إلى السعودية في أول زيارة له إلى الخارج منذ تسلمه السلطة في دمشق عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وكانت رئاسة الجمهورية السورية قد أفادت بأن الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني توجها في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، ونشرت صورة لهما من داخل الطائرة التي تقلهما.