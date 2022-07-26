ابرز اسبابها ترك صديقته له ..اليابان تنفذ أول إعدام هذا العام بحق منفذ "أسوأ" عملية قتل جماعي

شفق نيوز / كشفت وسائل إعلام محلية يابانية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ السلطات اليابانية حكم الإعدام بحق رجل أدين بقتل سبعة أشخاص في عملية دهس جماعي في طوكيو عام 2008، وفيما تعد هذه العملية هي الأولى لليابان هذا العام، أكد الادعاء ان القاتل كان يعاني من هجر "صديقته" وعدم التجاوب الالكتروني مع خطته للقتل.

ورفضت وزارة العدل اليابانية التأكيد لإذاعة "أن أتش كاي" الرسمية ووسائل إعلام أخرى إعدام "توموهيرو كاتو" الذي قاد شاحنة تزن طنين نحو حشد من الناس في المنطقة الشعبية التي تضم سوقا لألعاب الفيديو ومجلات الرسوم وبيع الالكترونيات بمنطقة (أكيهابارا) وسط طوكيو.

وكان كاتو تابع اعتداءه في 8 يونيو 2008 بالخروج من الشاحنة وطعن أشخاص بشكل عشوائي، متوجها للشرطة بالقول: "جئت إلى أكيهابارا لقتل الناس"، قبل أن يتم القبض عليه بعد وقت قصير.

وقالت الشرطة إنه وثق رحلته الدامية إلى أكيهابارا من هاتفه المحمول، عبر لوحات الإعلانات المتصلة بالإنترنت، حيث أعرب من وراء مقود الشاحنة عن "معاناته من الوحدة وعدم استقرار وظيفته".

وكاتو هو ابن أحد العاملين في القطاع المصرفي بمحافظة أوموري في شمال اليابان، وأفادت تقارير بأنه "رسب في امتحانات القبول بالجامعة وتدرب في النهاية ليكون ميكانيكياً".

وقال الادعاء العام إن "ثقة كاتو بنفسه اهتزت عندما توقفت امرأة عن مواصلة الدردشة معه عبر الإنترنت بعدما أرسل لها صورته، وزاد من غضبه تجاهل خطته لقتل الناس التي نشرها وعدم إثارتها أي ردود فعل على الإطلاق".

وخلال محاكمته، أعرب كاتو عن "ندمه في رسالة إلى سائق سيارة أجرة يبلغ 56 عاما أصيب في عملية الطعن".

ويعد الاعتداء "أسوأ عملية قتل جماعي تشهدها اليابان في السنوات الأخيرة" وفق فرانس برس.

وقد حُكم على كاتو بالإعدام عام 2011، وأيدت المحكمة العليا الحكم، في عام 2015، فيما يعد إعدام "كاتو" هو الأول في اليابان، هذا العام، بعد تنفيذ الإعدام بحق ثلاثة مدانين في ديسمبر 2021.

واليابان هي واحدة من الدول المتقدمة القليلة التي أبقت على عقوبة الإعدام، ولايزال الدعم الشعبي للعقوبة مرتفعا على الرغم من الانتقادات الدولية، وخاصة من الجماعات الحقوقية.

ويتم تنفيذ أحكام الإعدام شنقا، لكن غالبا بعد فترة طويلة من إصدار الحكم.