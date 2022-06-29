ابتداء من تموز .. نظام (فيفا) لحجز تذاكر مونديال قطر: من يأتي أولاً .. يُخدم أولاً

شفق نيوز / أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، اعتماد مرحلة جديدة لبيع تذاكر مباريات نهائيات كأس العالم المقررة في قطر، بداية من شهر تموز المقبل، مبيناً أن هذه المرحلة ستعتمد على نظام "من يأتي أولا يُخدم أولاً".

وقال الاتحاد الدولي في بيان نشره موقع فرانس برس واطلعت عليه شفق نيوز إن هذه المرحلة ستنطلق تحت مبدأ "من يأتي أولا يُخدم أولا" وليس عن طريق القرعة على غرار المرحلتين الأولى والثانية، وستنتهي في 16 أغسطس/ اب المقبل وهذا ما سيتيح للمشجعين فرصة أخرى لتأمين مقاعدهم في أكبر عرض كروي على وجه الأرض".

ودعا فيفا عشاق الكرة إلى "المسارعة إلى حجز مقاعدهم لمشاهدة هذا الحدث التاريخي، خاصة وأن عدد التذاكر أضحى معدوداً بعد أن بيعت منها 1.8 مليون تذكرة قبل خمسة أشهر من انطلاق البطولة، وهذا ما قد يؤدي لإنشاء قوائم انتظار إذا زاد الطلب وقل العرض"، متوقعاً أن "يتزايد اهتمام العالم بفترة المبيعات بعد أن تعرّف عشاق الكرة على المنتخبات الـ32 المتأهلة لقطر 2022".

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه "سيتم تقديم التذاكر في أربع فئات للأسعار، والرابعة محجوزة "للمقيمين القطريين، ويمكن لكل مشترٍ أن يحصل على ستة تذاكر كحد أقصى لكل مباراة، و60 تذكرة للمسابقة بأكملها.

وكان الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للمونديال حسن الذوادي تطرق قبل أسبوع إلى "بيع 1.2 مليون تذكرة ، و40 مليون طلب قياسي".

وهناك 3 ملايين تذكرة متوافرة (مليونان للبيع ومليون مخصّصة للاتحاد الدولي والشركات الراعية)، ومن المتوقع قدوم 1.2 مليون زائر خلال فترة كأس العالم بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر والتي يشارك فيها 32 منتخباً.