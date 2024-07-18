إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان، صدر (ليل الاربعاء) إنه ثبت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، وهو يعاني من أعراض خفيفة.

وأضافت أن بايدن سيعزل نفسه وسيستمر في أداء جميع مهامه بالكامل خلال تلك الفترة.

وذكرت أن البيت الأبيض سيقدم تحديثات منتظمة حول الوضع الصحي للرئيس الأمريكي بينما يواصل القيام بمهامه أثناء وجوده في عزلة.

ونقل البيان عن كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي قوله إن بايدن ظهرت عليه أعراض مثل سيلان الأنف والسعال، مع الشعور بالضيق، ونظرا لأنه لم يكن يشعر بالتحسن، تم إجراء اختبار له وكانت النتائج إيجابية، ولهذا سيعزل بايدن نفسه.

وفي أول ظهور له بعد إعلان البيت الأبيض إصابته بكوفيد 19، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "بحالة جيدة"، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا خلال رحلة انتخابية إلى لاس فيغاس.

وقال بايدن للصحافيين أثناء صعوده على متن الطائرة الرئاسية قبل التوجه إلى منزله في ديلاوير "أشعر بأنني بحالة جيدة"، وفق فرانس برس.

في السياق، كشف مصدر في حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابية، إنه سيتم إعادة تنظيم الحملة بعد أن ثبتت الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مضيفاً أن الحملة ستفعل كل ما هو ممكن عن بعد، وفق شبكة CNN.

وفي ذات السياق، قال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن أصيب من قبل بالفيروس واجتاز تلك الفترات من خلال إجراء الكثير من مكالمات الفيديو، مضيفا أنه ينبغي لنا أن نتوقع حدوث شيء مماثل في الأيام المقبلة.

وتابع أن الرئيس الأمريكي، الذي شوهد وهو لا يرتدي كمامة بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، كان يرتدي واحدة في السيارة والطائرة الرئاسية الآن.