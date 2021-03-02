"mbc عراق" تنأى بنفسها عن تصريحات الشيخ علي

شفق نيوز / أكدت إدارة قناة "mbc عراق"، يوم الثلاثاء، أنها غير مسؤولة عما يصدر من باقي المؤسسات الإعلامية التابعة لمجموعة "mbc" المملوكة للسعودية، في إشارة إلى ما صدر عن السياسي العراقي فائق الشيخ علي خلال استضافته من قبل إحدى قنوات المجموعة.

وقالت الإدارة في توضيح موجه إلى هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "قناة mbc عراق وطنية المنشأ والتوجه، وليس لها اي ارتباط او توجه آخر غير الوطن".

وأضافت "اننا غير مسؤولين عن اي توجه او محتوى او فكر يصدر من اي مؤسسة او جهة اعلامية أخرى"، مؤكدة أن "منهجنا ومحتوانا خاص بنا".

وكانت جماعة "ربع الله"، قد هددت يوم أمس الاثنين، بمهاجمة منزل ومكاتب النائب العراقي فائق الشيخ علي ومقرات ومكاتب قناة "ام بي سي" السعودية على خلفية تصريحات وصف فيها أبو مهدي المهندس وهادي العامري ونوري المالكي بـ"الخونة".

ونشرت جماعة "ربع الله"، وهي جماعة مجهولة يعتقد أنها مرتبطة بالفصائل المقربة من إيران، على منصتها في موقع تيليغرام، "حاليا يتم تحديد الأهداف بدقة وسيكون الرد قاسياً ومزلزلا".

وأشارت إلى "مكاتب قناة mbc السعودية في بغداد والمحافظات، وكافة مقرات حزب فائق دعبول ومنزله في النجف وبغداد".

وكان الشيخ علي قد قال في مقابلة متلفزة مع قناة "mbc"، إن ابو مهدي المهندس وهادي العامري ونوري المالكي، "خونة للعراق"، كونهم قاتلوا مع إيران ضد العراق في الحرب العراقية – الايرانية في ثمانينيات القرن الماضي.

وسبق لجماعة "ربع الله" وأن اقتحمت مكاتب مؤسسات إعلامية وحزبية وغيرها وأضرمت فيها النيران في بغداد على مرأى من قوات الأمن التي لم تحرك ساكنا أو تعتقل أحدهم حتى الآن.