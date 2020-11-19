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"UN Watch" تضع العراق بقائمة "العار" لتصويته ضد إدانة إيران لـ"انتهاكها حقوق الانسان"

Category: سیاسة

Date: 2020-11-19T09:51:26+0000
"UN Watch" تضع العراق بقائمة "العار" لتصويته ضد إدانة إيران لـ"انتهاكها حقوق الانسان"

شفق نيوز/ نشرت UN Watch الرقابية المعتمد رسمياً من الأمم المتحدة ما اسمتها بلائحة العار للدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إدانة إيران لانتهاكها حقوق الإنسان.

وشملت اللائحة ثلاث دول عربية هي العراق، لبنان، وسلطنة عمان.

وجاء في اللائحة الكاملة المنشور على حساب المنظمة على تويتر:

وأصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في إيران ويدعو النظام الإيراني إلى إنهاء الاضطهاد والتمييز ضد المنشقين والأقليات.

ويدعو قرار الأمم المتحدة إيران إلى الإفراج عن المسجونين بسبب الدفاع عن حقوقهم الإنسانية وحرياتهم، لا سيما أولئك الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات السلمية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ويناير (كانون الثاني) 2020، وإلغاء الأحكام القاسية التي صدرت بحق المحتجين، بما في ذلك الإعدام والسجن طويل الأمد.

وكانت كندا و30 دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، قد اقترحت القرار، يوم الأربعاء، وتمت المصادقة عليه بأغلبية 79 صوتًا مقابل 32 معارضًا وامتناع 64 عن التصويت.

 

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