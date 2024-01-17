‏"IFC" تؤكد للسوداني رغبتها بالمشاركة في طريق التنمية

شفق نيوز/ أكدت مؤسسة التمويل الدولية IFC، يوم الأربعاء، لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رغبتها في المشاركة في طريق التنمية الاستراتيجي.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني بوفد مؤسسة التمويل الدولية/ IFC، برئاسة نائب الرئيس التنفيذي السيد مختار ديوب، على هامش مؤتمر دافوس، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء استعراض آفاق التعاون بين العراق والمؤسسة الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، في ظلّ مضيّ الحكومة العراقية بالإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع الستراتيجية والاستثمارية الكبرى.

وجدد السوداني تأكيداته استعداد الحكومة لتطوير نطاق التعاون والشراكة مع المؤسسة الدولية، خصوصاً بعد توقيع عقد بين سلطة الطيران المدني والمؤسسة الدولية لإعداد محفظة استثمارية بشأن مشروع تطوير مطار بغداد الدولي؛ ليكون بمصاف المطارات العالمية، ومتوافقاً مع المعايير الدولية بصورة شاملة.

وأبدى وفد مؤسسة التمويل الدولية الرغبة بتوسعة أعمالها في العراق بوصفه منطقة جاذبة للاستثمار، وكذلك في المشاركة في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، والمشاريع الكبرى الملحقة به.