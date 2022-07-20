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91 نائباً يوقعون طلباً لعقد جلسة برلمانية يحضرها الكاظمي بشأن القصف التركي

Category: سیاسة

Date: 2022-07-20T21:05:41+0000
91 نائباً يوقعون طلباً لعقد جلسة برلمانية يحضرها الكاظمي بشأن القصف التركي

شفق نيوز/ وقع 91 نائباً عراقياً، يوم الأربعاء، طلب استضافة وطرح موضوع عام للمناقشة بشأن الاعتداء التركي، مطالباً بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وجاء في طلب الاستضافة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "نحن النواب الموقعين في ادناه نتقدم بطلبنا هذا استناداً لاحكام المادة (61/سابعاً/ب) من الدستور، وأحكام المادة (30/اولاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 طالبين عقد جلسة لطرح موضوع عام للمناقشة بشان الاستهداف العسكري للقوات التركية للمدنيين من أبناء شعبنا".

واضاف النواب الموقعين، "نطلب حضور رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، وذلك لغرض الاطلاع على الإجراءات المتخذة بصدد الاستمرار بنزيف الدم العراقي لأبناء شعبنا في إقليم كردستان- العراق، وسقوط العديد من الشهداء والجرحى جراء القصف التركي الغادر على مدننا الحبيبة بالشكل الذي يمنع تكرار الانتهاك السافر للسيادة العراقية المحمية وفقاً لاحكام المواد (1) و(50) و(109) من الدستور، وإيقاف جريمة العدوان ضد العراق وشعبه من قبل الجيش التركي، رغم مخالفة هذا السلوك لميثاق الأمم المتحدة وكذلك احكام المادة (8) من الدستور العراقي.

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