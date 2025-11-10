9 ملايين امرأة تشارك بالانتخاب والموقف النسوي: لا جدوى

شفق نيوز- بغداد

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين، أن نسبة النساء اللاتي يحق لهن المشاركة في الانتخاب، بلغت 43% من مجموع الناخبين الكلي، لكن رغم هذا فإن عدداً من النساء أكدن عدم جدوى انتخاب أي مرشحة.

وقال مسؤول الفريق الاعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموع النساء اللاتي يحق لهن المشاركة بالتصويت العام يوم غد الثلاثاء، يشكل ما نسبته 43% من مجموع الناخبين".

وأضاف أن "عدد النساء بلغ 9 ملايين و700 ألف امرأة يحق لهن التصويت في الاقتراع العام".

يشار إلى أن عدد النساء المرشحات في الانتخابات بلغ 2247 مرشحة، من مجموع 7774 مرشحاً يتنافسون على 329 مقعداً نيابياً.

من جانبها، توضح سلمى البحراني (34 عاماً)، لوكالة شفق نيوز، أن "الدورات النيابية الماضية لم نجد أي امرأة تمثلنا أو تنصف شريحة النساء عبر تشريع القوانين أو غيرها".

وتوضح أن "أصواتنا ذهبت للمرشحين الرجال، بالتالي لا توجد جدوى من المشاركة".

وامتداداً لها، تؤكد مريم الكعبي (22 عاماً)، لوكالة شفق نيوز، أن "عدد المرشحات سواء ارتفع أو انخفض لا يغير من المعادلة للناخب، لأن الأغلبية تتبع توجيهات مرجعيتها الحزبية أو المذهبية أو القومية، والتجارب السابقة خير مثال على ذلك".

وتتابع "لم أر برامج انتخابية حقيقية قدمتها المرشحات النساء تتناغم وتوجهات المرأة العراقية".